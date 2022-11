Ausblick: Under Armour informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Demnächst wird Under Armour die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Under Armour öffnet am 03.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,159 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Under Armour 22 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,55 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Under Armour 1,35 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,429 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,94 Milliarden USD, gegenüber 5,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at