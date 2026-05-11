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Ausblick auf Zahlen 11.05.2026 23:25:00

Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Under Armour veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Under Armour wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,018 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 88,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten eine Verringerung von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,17 Milliarden USD gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,117 USD, gegenüber -0,470 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 4,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,17 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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