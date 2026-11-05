Ausblick: Under Armour präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Under Armour lässt sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Under Armour die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,007 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

21 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,23 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,107 USD aus. Im Vorjahr waren -1,160 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 4,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net