Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|Vor Bilanzvorlage
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07.08.2026 12:01:00
Ausblick: Under Armour präsentiert Quartalsergebnisse
Under Armour wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,017 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,49 Prozent auf 1,11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD, gegenüber -1,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 4,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,99 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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