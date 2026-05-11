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WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Under Armour verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Under Armour lässt sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Under Armour die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,019 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 88,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,94 Prozent auf 1,17 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,117 USD, gegenüber -0,470 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 4,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,17 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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