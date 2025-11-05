Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Under Armour veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 0,024 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,40 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,31 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,054 USD, gegenüber -0,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 4,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at