Under Armour Aktie

Under Armour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

Prognosen der Experten 05.02.2026 23:25:00

Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Under Armour-Bilanz.

Under Armour wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,31 Milliarden USD aus - das entspräche einem Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,049 USD, gegenüber -0,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 4,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,17 Milliarden USD generiert wurden.

