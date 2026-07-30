Ausblick: Unicaja Banco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Unicaja Banco wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,072 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Unicaja Banco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 EUR in den Büchern gestanden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 551,7 Millionen EUR gegenüber 764,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 27,85 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,253 EUR, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 2,15 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,97 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at