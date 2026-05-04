Ausblick: Unicaja Banco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Unicaja Banco wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,061 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 515,8 Millionen EUR gegenüber 760,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 32,19 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,249 EUR, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,97 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at