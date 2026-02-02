Unicaja Banco Aktie

WKN DE: A1W97N / ISIN: ES0180907000

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Unicaja Banco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Unicaja Banco lädt am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass Unicaja Banco für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 36,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 509,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 801,8 Millionen EUR umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,242 EUR, gegenüber 0,220 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,32 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

