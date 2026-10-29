Unicaja Banco Aktie
WKN DE: A1W97N / ISIN: ES0180907000
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Unicaja Banco präsentiert Quartalsergebnisse
Unicaja Banco lädt am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,062 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 534,2 Millionen EUR aus – eine Minderung von 26,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Unicaja Banco einen Umsatz von 731,5 Millionen EUR eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,263 EUR, gegenüber 0,240 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 2,16 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,97 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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