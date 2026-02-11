Ausblick: UNICHARM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UNICHARM wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 13,17 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,67 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll UNICHARM 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 272,16 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte UNICHARM 266,93 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 47,99 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 46,41 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 965,34 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 988,98 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at