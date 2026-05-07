Ausblick: UNICHARM stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNICHARM stellt am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,31 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 14,18 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 240,63 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 5,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UNICHARM einen Umsatz von 227,52 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 46,83 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 37,30 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 1.003,85 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 945,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at