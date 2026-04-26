Unicommerce eSolutions Aktie
ISIN: INE00U401027
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Unicommerce eSolutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Unicommerce eSolutions lässt sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Unicommerce eSolutions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,480 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Unicommerce eSolutions 0,300 INR je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 513,0 Millionen INR – ein Plus von 13,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unicommerce eSolutions 452,7 Millionen INR erwirtschaften konnte.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,90 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,60 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,04 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,35 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
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