UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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05.05.2026 07:18:07
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UniCredit wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,93 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,47 Milliarden EUR - das wäre ein Abschlag von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,55 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,22 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,97 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 25,92 Milliarden EUR, gegenüber 41,60 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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