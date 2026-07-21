UniCredit Aktie

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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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Bilanzvorlage 21.07.2026 18:18:00

Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UniCredit präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

UniCredit wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,84 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,09 EUR je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,52 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 4,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UniCredit einen Umsatz von 6,25 Milliarden EUR eingefahren.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,35 EUR, gegenüber 6,97 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 26,18 Milliarden EUR im Vergleich zu 41,60 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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