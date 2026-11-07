UniCredit Aktie

UniCredit ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanzausblick 07.11.2026 07:01:06

Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von UniCredit.

UniCredit wird am 08.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass UniCredit im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,71 EUR je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,17 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei UniCredit für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,49 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,35 EUR, gegenüber 6,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 26,41 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,60 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
22.10.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
02.10.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UniCredit S.p.A. 76,92 0,96% UniCredit S.p.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
05:52 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen