Ausblick: Unifirst stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Unifirst wird am 07.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Unifirst noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 604,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Unifirst für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 615,2 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,98 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,49 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at