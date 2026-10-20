Ausblick: Unifirst veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Unifirst wird am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Unifirst in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 634,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 614,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,44 USD, gegenüber 7,98 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at