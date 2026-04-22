Union Bank Of India Dematerialised Aktie

Union Bank Of India Dematerialised für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D85W / ISIN: INE692A01016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Union Bank Of India Dematerialised legt Quartalsergebnis vor

Union Bank Of India Dematerialised wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,40 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Union Bank Of India Dematerialised noch 6,56 INR je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 57,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 340,92 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 145,01 Milliarden INR aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,28 INR im Vergleich zu 23,62 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 561,80 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1.299,77 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Union Bank Of India Dematerialised

mehr Nachrichten

Analysen zu Union Bank Of India Dematerialised

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Union Bank Of India Dematerialised 177,00 -1,48% Union Bank Of India Dematerialised

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:37 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen