Union Bank Of India Dematerialised Aktie
WKN: A0D85W / ISIN: INE692A01016
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Union Bank Of India Dematerialised legt Quartalsergebnis vor
Union Bank Of India Dematerialised wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,40 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Union Bank Of India Dematerialised noch 6,56 INR je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 57,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 340,92 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 145,01 Milliarden INR aus.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,28 INR im Vergleich zu 23,62 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 561,80 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1.299,77 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.at
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