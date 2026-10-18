Union Bank Of India Dematerialised Aktie
WKN: A0D85W / ISIN: INE692A01016
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18.10.2026 07:01:06
Ausblick: Union Bank Of India Dematerialised legt Quartalsergebnis vor
Union Bank Of India Dematerialised stellt am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,16 INR je Aktie gegenüber 5,80 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 54,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 146,04 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 322,15 Milliarden INR umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,52 INR, gegenüber 25,45 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 603,45 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1.280,21 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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