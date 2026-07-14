Ausblick: Union Bank Of India Dematerialised präsentiert Quartalsergebnisse

Union Bank Of India Dematerialised lädt am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Union Bank Of India Dematerialised 5,80 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 142,78 Milliarden INR – ein Minus von 55,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Union Bank Of India Dematerialised 323,44 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 24,03 INR je Aktie, gegenüber 25,45 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 597,73 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 1.280,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at