Union Bank Of India Dematerialised Aktie

Union Bank Of India Dematerialised für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D85W / ISIN: INE692A01016

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: Union Bank Of India Dematerialised verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Union Bank Of India Dematerialised stellt am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Union Bank Of India Dematerialised im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,39 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,06 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 56,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 136,58 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,49 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 22,07 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 23,62 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 565,02 Milliarden INR, gegenüber 1.299,77 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Union Bank Of India Dematerialised

Analysen zu Union Bank Of India Dematerialised

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Union Bank Of India Dematerialised 164,35 0,98% Union Bank Of India Dematerialised

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich stärker -- ATX und DAX letztlich fester
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

