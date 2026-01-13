Union Bank Of India Dematerialised Aktie
WKN: A0D85W / ISIN: INE692A01016
|
13.01.2026 07:01:06
Ausblick: Union Bank Of India Dematerialised verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Union Bank Of India Dematerialised stellt am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Union Bank Of India Dematerialised im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,39 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,06 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 56,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 136,58 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,49 Milliarden INR umgesetzt.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 22,07 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 23,62 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 565,02 Milliarden INR, gegenüber 1.299,77 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
