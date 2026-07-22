Ausblick: Union Pacific stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Union Pacific wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 22 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,25 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Union Pacific ein EPS von 3,15 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Union Pacific nach den Prognosen von 18 Analysten 6,72 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,15 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,98 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 26,28 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 24,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at