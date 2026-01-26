Ausblick: Union Pacific verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Union Pacific präsentiert in der am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie vermeldet.

Union Pacific soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,69 USD, gegenüber 11,09 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 24,54 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 24,25 Milliarden USD generiert worden waren.

