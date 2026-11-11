UNIPRES Aktie
WKN: 923897 / ISIN: JP3952550006
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: UNIPRES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
UNIPRES wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 4,62 JPY gegenüber 19,55 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,00 Prozent auf 72,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte UNIPRES noch 75,96 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 109,24 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -187,520 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 311,65 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 321,94 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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