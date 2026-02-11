Ausblick: UNIPRES verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UNIPRES wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -38,390 JPY. Im Vorjahresquartal waren -19,590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 73,80 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei UNIPRES für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 70,75 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -59,240 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -472,630 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 296,47 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 330,05 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at