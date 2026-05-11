Ausblick: UNIPRES verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UNIPRES wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -173,170 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei UNIPRES noch ein Verlust pro Aktie von -475,060 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll UNIPRES mit einem Umsatz von insgesamt 93,78 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,12 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -106,935 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -472,630 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 311,45 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 330,05 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at