Ausblick: uniQure BV gewährt Anlegern Blick in die Bücher

uniQure BV präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,822 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll uniQure BV in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 5,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,661 USD im Vergleich zu -3,460 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 21,0 Millionen USD, gegenüber 16,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at