Ausblick: uniQure BV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

uniQure BV öffnet am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,921 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 38,60 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,500 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,2 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 5,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,876 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -4,920 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 15,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 27,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at