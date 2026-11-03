uniQure B.V. Aktie
WKN DE: A1XDTV / ISIN: NL0010696654
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: uniQure BV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
uniQure BV wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,915 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,380 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll uniQure BV in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 6,2 Millionen USD im Vergleich zu 3,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,876 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,460 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,1 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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