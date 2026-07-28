Unisys Aktie
WKN DE: A0YCM4 / ISIN: US9092143067
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Unisys legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Unisys lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,041 USD gegenüber -0,280 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,11 Prozent auf 448,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Unisys noch 483,3 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,846 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,790 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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