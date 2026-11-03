Unisys Aktie
WKN DE: A0YCM4 / ISIN: US9092143067
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Unisys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Unisys wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,207 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,330 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Unisys in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 449,9 Millionen USD im Vergleich zu 460,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,594 USD, gegenüber -4,790 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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