Unisys Aktie
WKN DE: A0YCM4 / ISIN: US9092143067
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Unisys vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Unisys äußert sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,688 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,48 Prozent auf 569,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Unisys noch 545,4 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,698 USD, gegenüber -2,790 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,95 Milliarden USD im Vergleich zu 2,01 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
