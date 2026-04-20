United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: United Airlines informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
United Airlines stellt am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll United Airlines nach den Prognosen von 18 Analysten 14,39 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,21 Milliarden USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,60 USD je Aktie, gegenüber 10,20 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 65,91 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 59,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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