United Airlines Holdings Aktie

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WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: United Airlines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

United Airlines wird am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,87 USD. Dies würde einer Verringerung von 37,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem United Airlines 2,97 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,62 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 15,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte United Airlines einen Umsatz von 15,24 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,37 USD je Aktie, gegenüber 10,20 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 67,19 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 59,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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