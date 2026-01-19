Ausblick: United Airlines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

United Airlines wird am 20.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,93 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte United Airlines 2,95 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll United Airlines 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,37 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte United Airlines 14,70 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,57 USD je Aktie, gegenüber 9,45 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 59,05 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 57,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at