UNITED ARROWS Aktie
WKN: 924584 / ISIN: JP3949400000
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: UNITED ARROWS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
UNITED ARROWS wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -43,250 JPY. Dies würde einen Verlust von 52,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem UNITED ARROWS -28,280 JPY je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll UNITED ARROWS in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 40,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 37,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 200,13 JPY je Aktie, gegenüber 155,13 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 164,85 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 150,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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