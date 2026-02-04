Ausblick: UNITED ARROWS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNITED ARROWS präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 188,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 114,67 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll UNITED ARROWS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 50,00 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,79 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 192,69 JPY, während im vorherigen Jahr noch 155,13 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 164,50 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 150,91 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at