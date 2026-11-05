UNITED ARROWS Aktie
WKN: 924584 / ISIN: JP3949400000
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: UNITED ARROWS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
UNITED ARROWS wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 12,67 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -12,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,52 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei UNITED ARROWS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,48 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 239,98 JPY, gegenüber 221,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 168,30 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 164,60 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UNITED ARROWS LTD.
|
05.11.26
|Ausblick: UNITED ARROWS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: UNITED ARROWS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: UNITED ARROWS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: UNITED ARROWS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: UNITED ARROWS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu UNITED ARROWS LTD.
Aktien in diesem Artikel
|UNITED ARROWS LTD.
|2 429,00
|-7,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.