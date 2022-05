Ausblick: UNITED ARROWS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

UNITED ARROWS präsentiert in der am 11.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -26,557 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte UNITED ARROWS noch -125,927 JPY je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,98 Prozent auf 31,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte UNITED ARROWS noch 29,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 22,74 JPY je Aktie, gegenüber -252,740 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 117,74 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 121,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at