WKN DE: A1JB5Q / ISIN: US90984P3038

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: United Community Banks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

United Community Banks öffnet am 14.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,714 USD je Aktie gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 273,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 370,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,06 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich stärker -- ATX und DAX letztlich fester
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu.
