Ausblick: United Community Banks stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Community Banks wird am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,700 USD je Aktie gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 273,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 26,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 370,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD aus. Im Vorjahr waren 2,62 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at