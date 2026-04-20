United Community Banks Aktie
WKN DE: A1JB5Q / ISIN: US90984P3038
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: United Community Banks stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
United Community Banks wird am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,700 USD je Aktie gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 273,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 26,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 370,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD aus. Im Vorjahr waren 2,62 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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