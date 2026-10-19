United Community Banks Aktie
WKN DE: A1JB5Q / ISIN: US90984P3038
|
19.10.2026 07:01:06
Ausblick: United Community Banks zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
United Community Banks wird am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,773 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,700 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll United Community Banks in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 282,8 Millionen USD im Vergleich zu 399,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,62 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,53 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Community Banks Inc.
|
19.10.26
|Ausblick: United Community Banks zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.10.26
|Erste Schätzungen: United Community Banks vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: United Community Banks legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Ausblick: United Community Banks stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu United Community Banks Inc.
Aktien in diesem Artikel
|United Community Banks Inc.
|33,78
|-0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.