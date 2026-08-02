United Fire Group Aktie
WKN DE: A1JTQU / ISIN: US9103401082
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: United Fire Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
United Fire Group veröffentlicht am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,693 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,870 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll United Fire Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 347,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 336,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,52 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,43 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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