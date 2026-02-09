United Fire Group Aktie

United Fire Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTQU / ISIN: US9103401082

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: United Fire Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

United Fire Group veröffentlicht am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet.

United Fire Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 306,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 333,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,12 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,26 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

