Ausblick: United Fire Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

United Fire Group präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,905 USD gegenüber 0,670 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,73 Prozent auf 340,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,81 USD, gegenüber 4,48 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,41 Milliarden USD im Vergleich zu 1,39 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at