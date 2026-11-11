United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Analysen im Fokus
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: United Internet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
United Internet präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten schätzen, dass United Internet für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,413 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 EUR je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 18,28 Prozent auf 1,51 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,65 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,27 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,12 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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