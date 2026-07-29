Ausblick: United Maritime legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

United Maritime gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,010 USD je Aktie gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 9,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 21,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,090 USD aus. Im Vorjahr waren -0,700 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 39,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 37,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at