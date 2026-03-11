United Maritime Corporation Registered Shs Aktie

United Maritime Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DQVY / ISIN: MHY923351016

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: United Maritime stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Maritime wird am 12.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte United Maritime noch -0,210 USD je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 8,7 Millionen USD – ein Minus von 19,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Maritime 10,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,320 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 39,8 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 45,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

