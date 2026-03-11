United Maritime Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQVY / ISIN: MHY923351016
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: United Maritime stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
United Maritime wird am 12.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte United Maritime noch -0,210 USD je Aktie verloren.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 8,7 Millionen USD – ein Minus von 19,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Maritime 10,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,320 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 39,8 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 45,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Maritime Corporation Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: United Maritime stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu United Maritime Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|United Maritime Corporation Registered Shs
|2,11
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.